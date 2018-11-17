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منظمتان دوليتان تطالبان قطر بكشف مصير خالد الهيل

السبت 17/نوفمبر/2018 - 08:13 ص
منظمتان دوليتان تطالبان قطر بكشف مصير خالد الهيل
خالد الهيل
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وكالات
 
أعلنت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا، والرابطة الخليجية للحقوق والحريات، تلقيها معلومات عن إعدام المعارض القطري خالد الهيل قبل بضعة أيام في سجون سرية بالدوحة.

وذكرت المنظمتان في بيان مشترك، اليوم الخميس، أن المعارض القطري خالد الهيل قد تم ترحيله في 28 سبتمبر 2018 من بريطانيا إلى قطر. واعربت عن قلقها إزاء سلامة المعارض القطري وطالبت السلطات البريطانية والقطرية بتوضيح القضية وراء عودة المواطن القطري إلى الدوحة، كونه معارضا للنظام الحاكم هناك.

كما طالبت المنظمتان بتدخل منظمات حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان التابعة للبرلمان الأوروبي في قضية المعارض القطري خالد الهيل، الذي تم ترحيله إلى قطر لأسباب وبطرق غير واضحة.

وأعلنت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا، والرابطة الخليجية للحقوق والحريات، أن السلطات القطرية مسؤولة عن صحة وحياة المواطن القطري خالد الهيل، ويجب عليها أن تكشف حقيقة خبر اغتياله في السجون السرية لنظام الدوحة.

كما أدانت المنظمتان انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاك حق حرية الرأي في قطر، وتطالب بالتدخل الفوري لمنظمات حقوق الإنسان، وخاصة الهيئات الدولية لإنهاء الانتهاكات الإنسانية في قطر.

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