صدمة في ريال مدريد بعد إصابة نجمه

تلقى نادي ريال مدريد أنباء سيئة بعد إعلان منتخب إسبانيا، إصابة سيرخيو راموس، قائد النادي الملكي، خلال مباراة "لاروخا" ومضيفه كرواتيا أمس، في دوري الأمم الأوروبية.





وسيعود راموس إلى مدريد بعد تعرضه لإصابة في عضلات الفخذ، لتقييم مدى خطورة الإصابة، وفترة الغياب المحتملة عن صفوف الريال.





وخاض راموس مواجهة كرواتيا وهو يعاني من إصابة، وذلك من أجل مساعدة زملائه في المنتخب الإسباني لحجز بطاقة التأهل إلى نصف نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية، لكنه لم ينجح في ذلك على الرغم من إحرازه هدفا من ركلة جزاء، حيث انتهى اللقاء بفوز كرواتيا (3-2).





وجاءت إصابة راموس في وقت حساس، حيث يخوض الريال مباريات هامة في مسابقة دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني، إضافة إلى بطولة كأس العالم للأندية التي تنطلق منافساتها الشهر المقبل في الإمارات.



