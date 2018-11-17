أول تريلر لفيلم "Dumbo" المرتقب طرحه في مارس المقبل (فيديو)





طرحت شركة ديزنى أول تريلر رسمى لـ فيلم الأنيمشن العائلي "Dumbo" ، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب





الفيلم تقرر طرحه فى 29 مارس 2019 فى الولايات المتحدة الأمريكية.





وتدور قصة الفيلم حول هولت نجم السيرك لكنه ذهب إلى الحرب وعندما عاد كان قد غيره بشكل رهيب، وقرر مالك السيرك ماكس ميديتشي أن يستأجره لرعاية دامبو، فيل حديث الولادة الذى جعلته أذنه الضخمة من الأسهم الضاحكة في فرقة السيرك المتعثرة، ولكن عندما يكتشف أولاد هولت أن دامبو يستطيع الطيران، فإنهم يقررون جعله نجما لامعا في عرض من عروض السيرك.





"Dumbo" بطولة إيفا جرين، وكولين فاريل، ومايكل كيتون، وداني ديفيتو، وكميل ليميسويسكي، وآلان أركين، وجوزيف جات، وساندى مارتن، وشارون روني ، ومن إخراج تيم بيرتون، وتأليف إهرين كروجر.



