المصورون يكتشفون "حيلة" لحارس "الأسود الثلاثة"

اكتشف المصورون خلال المباراة الودية بين المنتخب الإنجليزي ونظيره الأمريكي، التي جمعتهما أمس الخميس، سرا يخفيه حارس مرمى منتخب "الأسود الثلاثة".





والتقطت عدسات كاميرات المصورين عن قرب أسماء لاعبي الولايات المتحدة الأمريكية، الذين من المحتمل أن ينفذوا ركلات الجزاء والجهة المرجحة لتسديداتهم، كتبها الحارس على زجاجة الماء البلاستيكية التي كان يشرب منها.





ولم يضطر جوردان بيكفورد للجوء إلى "حيلته" لعدم احتساب أي ضربة جزاء في المباراة، التي انتهت بفوز منتخب "الأسود الثلاثة"، بثلاثة أهداف من دون رد، على ملعب "ويمبلي"، في عاصمة الضباب لندن.