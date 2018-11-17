ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

المصورون يكتشفون "حيلة" لحارس "الأسود الثلاثة"

السبت 17/نوفمبر/2018 - 07:12 ص
المصورون يكتشفون حيلة لحارس الأسود الثلاثة
طباعة
 

اكتشف المصورون خلال المباراة الودية بين المنتخب الإنجليزي ونظيره الأمريكي، التي جمعتهما أمس الخميس، سرا يخفيه حارس مرمى منتخب "الأسود الثلاثة".


والتقطت عدسات كاميرات المصورين عن قرب أسماء لاعبي الولايات المتحدة الأمريكية، الذين من المحتمل أن ينفذوا ركلات الجزاء والجهة المرجحة لتسديداتهم، كتبها الحارس على زجاجة الماء البلاستيكية التي كان يشرب منها.


ولم يضطر جوردان بيكفورد للجوء إلى "حيلته" لعدم احتساب أي ضربة جزاء في المباراة، التي انتهت بفوز منتخب "الأسود الثلاثة"، بثلاثة أهداف من دون رد، على ملعب "ويمبلي"، في عاصمة الضباب لندن.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من يتحمل خسارة الأهلي لبطولة إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
تركيا
x
19:00
السويد
إيطاليا
x
21:45
البرتغال
مباريات دولية ودية - منتخبات
الأرجنتين - أساسي
2
x
02:00
0
المكسيك - أساسي
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019
السيشيل
x
14:30
ليبيا
جنوب أفريقيا
x
15:00
نيجيريا
غينيا الإستوائية
x
17:00
السنغال
الجابون
x
17:00
مالي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/17/2018 7:40:05 AM