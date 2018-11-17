أسينسيو يسير على خطى رونالدو

أكدت وسائل إعلام إيطالية أن نجم ريال مدريد الصاعد، ماركو أسينسيو، يرغب في الانتقال إلى فريق يوفنتوس، على غرار زميله السابق في الفريق الملكي، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.





ونقل موقع "matchtv.ru"، عن صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية، أن أسينسيو بالفعل أبلغ إدارة ريال مدريد عن رغبته في الانتقال إلى صفوف يوفنتوس.





ويشار إلى أن نجم الفريق الملكي ومنتخب إسبانيا مهتم بالانتقال إلى يوفنتوس بعد انضمام زميله السابق رونالدو إلى صفوفه، وتأقلمه بشكل جيد في الدوري الإيطالي لكرة القدم، إضافة إلى أنه حصل على معلومات إيجابية حول الحياة في مدينة تورينو، من مواطنه ألفارو موراتا، الذي كان يلعب في يوفنتوس أيضا.





وقام ريال مدريد بتمديد عقد لاعبه الشاب في سبتمبر من العام الماضي، إلى صيف 2023، وبشرط جزائي وصل إلى 700 مليون يورو، لتفادي خروجه من أسوار "سانتياغو برنابيو"، بسهولة.





وانتقل ماركو أسينسيو (22 عاما)، صيف 2015 إلى ريال مدريد قادما من أكاديمية شباب ريال مايوركا، في صفقة بخسة للغاية بلغت قيمتها نحو 3 ملايين ونصف المليون يورو.



