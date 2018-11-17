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بإطلالة مثيرة.. هيفاء وهبي تشعل حفلها بدبي (صور)

السبت 17/نوفمبر/2018 - 06:43 ص
بإطلالة مثيرة.. هيفاء وهبي تشعل حفلها بدبي (صور)
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خطفت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، الأنظار بإطلالتها في الحفل الغنائي الذي أحيته في دبي بحضور الآلاف من جمهورها وعشاقها. 

وقدمت خلال الحفل عددًا من أغنياتها الشهيرة مثل: "بحب الحياة"، "ماتيجي نرقص"، "بوس الواوا" وغيرها من الأغاني.

يذكر أن هيفاء وهبي، طرحت مؤخرًا ألبومها الجديد "حوا"، الذي حققت جميع أغنياته نسب مشاهدات مرتفعة للغاية. 


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