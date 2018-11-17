بإطلالة مثيرة.. هيفاء وهبي تشعل حفلها بدبي (صور)
السبت 17/نوفمبر/2018 - 06:43 ص
خطفت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، الأنظار بإطلالتها في الحفل الغنائي الذي أحيته في دبي بحضور الآلاف من جمهورها وعشاقها.
وقدمت خلال الحفل عددًا من أغنياتها الشهيرة مثل: "بحب الحياة"، "ماتيجي نرقص"، "بوس الواوا" وغيرها من الأغاني.
يذكر أن هيفاء وهبي، طرحت مؤخرًا ألبومها الجديد "حوا"، الذي حققت جميع أغنياته نسب مشاهدات مرتفعة للغاية.
يذكر أن هيفاء وهبي، طرحت مؤخرًا ألبومها الجديد "حوا"، الذي حققت جميع أغنياته نسب مشاهدات مرتفعة للغاية.
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