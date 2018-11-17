يونايتد يطلب سكرينيار مقابل 60 مليون يورو.. والإنتر يرفض

يفكر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في التعاقد مع مدافع إنتر ميلان الإيطالي، السلوفاكي ميلان سكرينيار.





وذكرت صحيفة صن الإنجليزية، حسب أوليه عربية، اليوم الجمعة أن "مانشستر يونايتد تقدم بعرض قدره 60 مليون يورو للتعاقد مع سكرينيار لكن إنتر ميلان رفضه".





ويبدو أن مانشستر يونايتد سيعاني للحصول على موافقة إنتر ميلان لشراء سكرينيار، خاصة أن اليونايتد يفكر في زيادة القيمة المالية لشراء اللاعب السلوفاكي.



