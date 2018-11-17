دييجو ​جودين على رادار مانشستر يونايتد

كشفت تقارير إنجليزية، أن نادي مانشستر يونايتد جدد اهتمامه في الحصول على خدمات​ مدافع ​أتلتيكو مدريد​ الإسباني الدولي الأوروغوياني دييغو ​غودين، خلال الفترة المقبلة.







وكان المانيو فشل في التعاقد مع الأوروغوياني في الصيف الماضي، إلا أنه سيحاول مجدداً الحصول على خدماته في "الميركاتو" المقبل.







وبحسب صحيفة ذا ميرور الإنجليزية، فإن اليونايتد يريد التعاقد مع غودين من أجل تعزيز الخط الخلفي للفريق في ظل الاداء المتذبذب لكل من ​سمولينغ​ و​ليندلوف​، إلا أن التقارير الإسبانية، تشير إلى غودين في مفاوضات مع "الروخيبلانكوس" من أجل تمديد عقده.