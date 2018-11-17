انتصار المرض اللعين.. الجسد يفنى وإن بقي الأثر! رحيل كريم سامح لاعب منتخب السلة





انتقلت روح اللاعب كريم عزب الي بارئها بعد صراع مع مرض سرطان الدم بدأ في ابريل الماضي. اللاعب الذي شارك قبلاً مع منتخب الناشئين وكذلك منتخب الشباب فى عدة بطولات منها البطولة الأفريقية احتفل في الثاني من أكتوبر الماضي بعيد ميلاده الثاني والعشرين.





الفجر الرياضي يسرد مشوار البطل الراحل كريم سامح المحترف بدورى الجامعات الأمريكية لكرة السلة





بيان أعلن به عن إصابته بالمرض وصدمة محبيه





نشر كريم بيانًا عبر حسابه الشخصي على تويتر كشف فيها عن بدء مرحلة العلاج من أجل التعافي من السرطان.





اكتشفت قبل عدة أسابيع أنني مصاب بالسرطان، لقد بدأت منذ ذلك الحين في العلاج".





أردت نشر هذه الكلمات من أجل طلب الدعاء لمساعدتي في رحلة العلاج الصعبة".





أود أن اشكر كل من يدعمني وجامعة ممفيس التي تساندني".





هل كان يشعر باقتراب اللحظة؟





مع دعواته المستمرة علي صفحته الخاصة علي الفيس بوك بالتماثل للشفاء.. كثرت منشوراته عن حالات الوفاة ككاكابتن عبد الرحيم محمد نجم الزمالك السابق وزميله الراحل تامر هجمة نجم الشرقية لكرة السلة وفي كل مرة يسأل لهم الدعاء





الثاني من يونيو والخامس من أكتوبر فارق رهيب !





فيديو عن معشوقته قام بنشره علي صفحته الخاص معلقاً "سأعود قريباً" الرياضة التي تخالط روحه ويحول المرض اللعين وجلسات العلاج المؤلمة بينهما لم تزده سوي اصرار علي التغلب علي المرض.

الألم مستمر.. في الخامس من أكتوبر طلب الدعاء بكلمة واحدة فقط متحدثاً في اليوم ذاته عن صعوبه ما يقاسيه وقد اختاره القدر وخصه بهذا الابتلاء لتصعد روحه الي الرفيق الأعلي ويظل أثره الدائم مخلداً دوماً.





عام علي معجزة بيرو في التأهل للمونديال.. هذه هي دروس كرة القدم التي لا تعرف المستحيل





في السادس عشر من نوفمبر الماضي كانت الاحتفالات تغمر الشوارع والفرحة بين المواطنين لا توصف.. فعلها اللاعبون وتأهلت بيرو رسمياً إلي نهائيات كأس العالم 2018 للمرة الخامسة في تاريخها وللمرة الأولي منذ 36 عاماً.





مفارقة غريبة كانت مع الأرجنتيني ريكاردو جاريكا وقد تسبب في حرمانهم قبلاً وعاد ليعتذر علي طريقته الخاصة بعد توليه المسؤلية الفنية.





الفجر الرياضي يستعرض تاريخ المباراة في ذكري تأهل بيرو للمونديال





التأهل لم يكن سهلاً علي الاطلاق!





نجح المنتخب في حجز مقعده في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا من خلال الملحق العالمي بعد الفوز على المنتخب النيوزيلندي.





أنهى المنتخب البيروفي مسيرته في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال موسكو في المركز الخامسليعود ويواجه نيوزلاندا في مباراة الرمق الأخير مع بطل تصفيات اتحاد أوقيانوسي.





الفوز بهدفين نظيفين في مباراة الاياب أحرزهما جيفرسون فارفان وكريستيان راموس منحت بيرو حق الصعود خاصةً بعد انتهاء المباراة الاولي بالتعادل السلبي.





دور ملحوظ للمدرب الارجنتيني!





اللاعب الذي ضيع على بيرو فرصة الصعود لكأس العالم 1986 بتعادل قاتل (2-2)بيرجع بيرو لكأس العالم بعد 32 سنة من الغياب كمدرب.





تصدرت هذه العبارة المانشيتات كونها واحدة من مفارقات كرة القدم فاجتهاده أثناء التصفيات كان واضحاً لجميع المشجعين وكأنه يرغب بالفعل في تعويضهم عما تسبب به منذ أعوام.





حتي تصريحاته المدروسة قبل المونديال نبأت بظهور مدير فني قوي علي الساحة "المنتخب البيروفي عليه الآن أن يتأقلم سريعا ويتعلم وأن يحاول التعامل مع الأشياء خطوة خطوة وأن يستحوذ على أكبر قدر من المعلومات بأسرع وقت ممكن وأن يتأقلم مع أجواء هذه البطولة لأنه لا يملك وقتا كافيا. علينا أن نبذل كل ما بوسعنا ونحافظ على تركيزنا لتقديم أفضل ما لدينا".





نتائج غير مرضية وتظل فرحة الجماهير هي الأهم..





مواجهات صعبة كانت من نصيب المنتخب المبتعد منذ ستة وثلاثين عاماً أبرزها مع منتخب الديوك الذي تُوج بلقب البطولة التي يصنفها البعض كواحدة من أمتع نسخ المونديال لكثرة مفاجآتها المتمثلة في خروج الكبار بلا استثناء وحتي بعد خروج المنتخب البيروفي ظلت فرحة جماهيره واحتفالاتهم واحدة من أهم المشاهد في البطولة والقدر الذي منح مدربهم الفرصة للاعتذر واحد من أهم دروس كرة القدم.





سبعة أشهر فقط احتاجها هيثم عرابي لتحقيق المستحيل مع الاهلي؟ ماالذي يخبئه هذه المرة! الفجر الرياضي يجيب..





أثار خبر عودة هيثم عرابي لإدارة التعاقدات بالأهلي فرحة كبيرة بين الجماهير الحمراء فما من دليل أهم من نجاحاته السابقة في الفترة القصيرة التي تولي فيها المسؤلية قبلاً في 2015 في ولاية المهندس محمود طاهر رئيس مجلس الادارة السابق فمنذ 26 فبراير 2015 وحتي 10 أكتوبر 2015 بعدما تقدم باستقالته من القلعة الحمراء كانت الكلمة العليا في الصفقات للمارد الأحمر وبقية الفرق تكتفي بدور المشاهد!





ماذا عن الصفقات القادمة.. الفجر الرياضي يجيب؟





خلفية الصحفي قبلاً والان الاداري..





شاب نشأ في المنصورة يهوي كرة القدم كغيره ممن هم في سنه وإن لم يكتف بهذا لتأتي خطوة سبورتانا الموقع الذي أنشأه محققاً العديد من النجاحات وتفيده دراسته لعلوم التسويق في أمريكا لدراسة كل خطواته بشكل ممتاز.

أكاديمية هيثم عرابي كانت الخطوة الجديدة التي أصقلت خبراته فلم يعد مجال الاعلام أو التسويق وحده بل الخبرة الادارية التي أضافها مبرهناً بها علي قدراته وسعيه الدائم للتطور مما يطمئن جمهور الاهلي.





نجاحات الفترة الذهبية.. اسألوا خزنة الاهلي!





التعاقد مع الجابوني ماليك إيفونا عام 2015 من نادي الوداد المغربي والمكاسب المالية الكبيرة من بيعه لفريق تيانجين تيدا الصيني لم يكن سوي البداية فضم أحمد حجازي قادماً من فيورنتينا والفوائد المالية التي عادت من جديد بعد انتقاله إلى وست بروميتش تبعها جون أنطوي وصالح جمعة وأحمد الشيخ ومحمد حمدي زكي وعودة عمرو السولية وأحمد فتحي ورامي ربيعة الذين يشكلون القوام الأساسي للفريق.





ما يخشاه الغريم التقليدي!





في كل الصفقات التي أبرمها كان العامل المشترك هو الصراع مع الزمالك ونجاح هيثم عرابي في حسم الصراع لصالحه في النهاية.





فيروس ايفونا الذي حاولت به ادراة الزمالك تبرير عدم تعاقدها معه واللجوء القانوني للاتحاد بعد ضم الاهلي للشيخ كلها عوامل تزيد من قلق الفريق الأبيض خاصةً بعد اقترتب تعاقدات يناير.



