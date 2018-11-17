عاجل.. وصول جثمان الشهيد العميد ساطع النعماني مطار القاهرة الدولي





وصل مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، طائرة مصر للطيران القادمة من لندن، على متنها جثمان الشهيد العميد ساطع النعماني..





وكان منفذ 35 بقرية البضائع شهد وصول قيادات من وزارة الداخلية المطار لاستقبال جثمان الشهيد ساطع النعماني..





ورحل العميد ساطع النعمانى، ضحية الإخوان فى ميدان النهضة، فجر الأربعاء الماضي في مستشفى سانت مارى فى العاصمة البريطانية لندن، حيث كان النعمانى يستكمل علاجه بالخارج بعدما شعر بتدهور فى حالته إلى أنه توفى فور نقله للمستشفى لإسعافه.





يذكر أن العميد ساطع النعماني كان يشغل منصب نائب مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور ، كان قد أصيب في أحداث ميدان النهضة أمام جامعة القاهرة عام 2013، وتم علاجة بعدة دول وعاد لعملة من جديد .



