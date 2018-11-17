100 مليون يورو لنجم برشلونة لمزاملة محمد صلاح

كشفت تقارير صحفية أن نادي ليفربول الإنجليزي يسعى إلى التعاقد مع مهاجم برشلونة عثمان ديمبلي ليلعب بجوار محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فرمينو.





ونقلت صحيفة "ذي صن" الإنجليزية أن ليفربول يحاول بقوة ضم المهاجم الشاب (21 عاما) خلال الانتقالات الشتوية، وأنه رصد للصفقة نحو مئة مليون يورو.





ويري كلوب -الذي درب ديمبلي سابقا عندما كان في دورتموند- أن تعزيز هجومه باللاعب الفرنسي سيمنحه قوة ضاربة إضافية، وسيدعم آماله في تحقيق لقب الدوري الإنجليزي.





ورغم إعلان موسى سيسوكو وكيل أعمال ديمبلي عن رغبته في الاستمرار مع البلوغرانا، فإن فرص كلوب في إقناعه باللعب في الأنفيلد قائمة، خاصة أن اللاعب لم يستطع التأقلم مع برشلونة حتى الآن، وكثير الأزمات مع مدربه فالفيردي.





واستبعد ديمبلي عن مباراة البرسا أمام ريال بيتيس 3-4، بسبب تأخره لمدة ساعة ونصف عن تدريب الخميس الماضي دون إذن مسبق.





يذكر أن المهاجم الفرنسي انتقل إلى برشلونة صيف العام 2017 من دورتموند الألماني مقابل 115 مليون يورو، ولديه شرط جزائي في عقده قيمتة 400 مليون يورو.





ولعب ديمبلي مع برشلونة هذا الموسم في 15 مباراة بمعدل 980 دقيقة، منها 11 مباراة في الليغا وسجل أربعة أهداف، وشارك في مباراتين بدوري الأبطال وأحرز هدفا، كما سجل هدفا في كأس السوبر الإسباني.





يذكر أن كلوب دفع في الميركاتو الشتوي الماضي نحو 80 مليون يورو للتعاقد مع الهولندي فرجيل فان دايك الذي أصبح أغلى مدافع في العالم.