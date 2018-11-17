الشهراني يجري فحوصات طبية غدًا بعد إصابته خلال مواجهة اليمن





يجري اللاعب ياسر الشهراني ظهير أيسر نادي الهلال والمنتخب السعودي فحوصات طبية اليوم السبت وذلك بعد تعرضه للإصابة في مباراة السعودية واليمن.





وذكر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي على تويتر، أن اللاعب ياسر الشهراني سيخضع للفحوصات الطبية للوقوف على الإصابة العضلية والتي خرج على إثرها من مباراة السعودية واليمن.





وكانت مباراة السعودية واليمن انتهت بفوز الأخضر بهدف دون رد سجله اللاعب عبد الرحمن غريب في الدقيقة الثالثة والثلاثين من عمر الشوط الأول.





ويستعد المنتخب السعودي لمواجهة منتخب الأردن يوم الثلاثاء المقبل في مباراة ودية ستُقام في مدينة عمان الأردنية.





ومن الجدير بالذكر أن الأخضر يستعد للمشاركة في بطولة كأس أمم آسيا مطلع العام المقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة.



