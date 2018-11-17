انسحاب فنانة شهيرة من حفلها بعد تعرضها لموقف محرج بالمقطم





ا نسحبت الفنانة نيكول سابا، من الحفل الذي أحتيه مساء أمس في نطقة المقطم.





ولم تكن لتصع سابا إلى مسرح الحفل وتبدأ أولى أغانيها، حتى تعرضت لموقف محرج بسبب مهندس الصوت القائم بالبلاي باك للحفل.



