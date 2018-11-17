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انسحاب فنانة شهيرة من حفلها بعد تعرضها لموقف محرج بالمقطم

السبت 17/نوفمبر/2018 - 04:24 ص
انسحاب فنانة شهيرة من حفلها بعد تعرضها لموقف محرج بالمقطم
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انسحبت الفنانة نيكول سابا، من الحفل الذي أحتيه مساء أمس في نطقة المقطم.

ولم تكن  لتصع سابا إلى مسرح الحفل وتبدأ أولى أغانيها، حتى تعرضت لموقف محرج بسبب مهندس الصوت القائم بالبلاي باك للحفل.

فارس لم تحضر بصحة فرقتها الموسيقية، مما عرضتها للغضب الشديد، وانسحبت من الحفل، وسط سخط شديد من قبل الحضور.
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