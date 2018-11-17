فائدتان حصدهما المنتخب السعودي بفوزه على اليمن





تمكن المنتخب السعودي من تحقيق فوز مهم في المباراة الوديه التي جمعته بنظيره اليمني، والتي أقيمت اليوم على ملعب الأمير محمد بن فهد في مدينة الدمام.





وخلال مباراة السعودية واليمن، نجح المنتخب السعودي في تأمين صفوفه الدفاعية، كما حاول الأخضر فرض أسلوبه الهجومي في المباراة، ولكن دون فائدة، في ظل فشل المنتخب السعودي في إحراز أكثر من هدف.





وحقق الأخضر أول مكسب له في مباراة السعودية واليمن، وهو تحقيق الفوز رقم 300 في تاريخ مبارياته الدولية عقب الفوز على المنتخب اليمني بهدف دون رد.





أما المكسب الثاني والذي حققه المنتخب السعودي في مباراة السعودية واليمن، فقد كان تألق نجم الأهلي عبدالرحمن غريب والذي نجح في تسجيل أول هدف له بقميص المنتخب السعودي.





وبعد نهاية مباراة السعودية واليمن، يستعد الأخضر لمواجهة المنتخب الأردني وديًّا يوم الثلاثاء المقبل في مباراة ستُقام في مدينة عمان الأردنية.





ونجح خوان أنطونيو بيتزي المدير الفني للأخضر في تحقيق الاستفادة والتي سعى إليها في مباراة السعودية واليمن منها تجربة بعض العناصر الجديدة على المنتخب وتطبيق خطة جديدة من أجل معرفة مدى فاعليتها قبل مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس أمم آسيا.





ويُعد فوز الأخضر في مباراة السعودية واليمن، هو أول فوز يحققه المنتخب السعودي في لقاء ودي في آخر 4 مباريات خاضها، حيث تعادل المنتخب السعودي مع منتخبي بوليفيا والعراق، وخسر من المنتخب البرازيلي في البطولة الرباعية بهدفين دون رد.



