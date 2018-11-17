التفاصيل الكاملة لانفجار أسطوانة غاز في محافظة الفيوم





شهدت محافظة الفيوم، أمس، انفجارًا قويًا هز أركان المنطقة، حيث سادت حالة من الخوف والذعر لدى أهالي منطقة الصوفي بالفيوم، وتم الدفع برجال الحماية المدنية إلى موقع الانفجار للسيطرة على الحريق وعدم امتداده للمناطق المجاورة.





تلقى مدير أمن الفيوم اللواء خالد شلبي، إخطارًا من قسم ثان شرطة الفيوم، يفيد بحدوث انفجار هز أركان المنطقة، وعلى الفور تم نقل الضحايا لأقرب مستشفى لتلقي العلاج.





وتبين من التحريات الأولية، أن الانفجار جاء نتيجة تسرب غاز بأسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم، كانت بصحبة أحد رواد المقهى حيث تطاير الفحم المشتعل عليها مما أدى إلى اشتعالها ثم انفجارها.





وأسفر الحادث الأليم عن إصابة 8 أشخاص، تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، وتم السيطرة على الحريق من قبل قوات الحماية المدنية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.



