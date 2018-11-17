إبراهيم سعيد: أجيري أفضل من كوبر

أشاد إبراهيم سعيد نجم الأهلي السابق عقب فوز منتخبنا على تونس بثلاثة أهداف مقابل هدفين في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 بخافير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني وأكد أنه أفضل من هيكتور كوبر المدير الفني السابق، كما أشاد بمحمود تريزيجيه وأكد أنه نجم المباراة اليوم.





وقال سعيد في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر :" المنتخب بقيادة أجيري أفضل بكثير مما كان عليه مع كوبر وتريزيجيه نجم المباراة اليوم".





واختتم سعيد تصريحاته قائلاً :"على الرغم من أن الكثيرين يرون أن محمد صلاح لم يتألق اليوم ولكنه استطاع إنهاء المباراة لصالحنا وهذه هي خبرة المباريات لأنه ليس من الضروري أن يقاتل طوال المباراة".