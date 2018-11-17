5 فنانين وفنانات جمعتهم قصص حب مع أزواجهم رغم فارق السن الكبير!





هناك العديد من الزيجات الفنية التي استمرت رغم فارق العمر الكبير بين الزوجين وأطول هذه الزيجات استمرت لـ 34 عاما وحتى الآن وكانت من نصيب الفنان سمير غانم وزوجته دلال عبد العزيز





سمير غانم ودلال عبد العزيز

تزوج الفنان سمير غانم من الفنانة دلال عبد العزيز في عام 1984.





وصرح سمير غانم في إحدى اللقاءات التليفزيونية إنه كان يقنع دلال بعدم الزواج منه لفرق العمر بينهما فهو أكبر منها بأكثر من 20 عامًا.





نانسي عجرم وفادي الهاشم

تزوجت نانسي عجرم من طبيب الأسنان اللبناني فادي الهاشم في عام 2008، وأعلنت حينها نانسي، أن زوجها يكبرها بـ 14 عامًا.









مصطفى فهمي وزجته