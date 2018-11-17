5 فنانين وفنانات جمعتهم قصص حب مع أزواجهم رغم فارق السن الكبير!
السبت 17/نوفمبر/2018 - 03:39 ص
هناك العديد من الزيجات الفنية التي استمرت رغم فارق العمر الكبير بين الزوجين وأطول هذه الزيجات استمرت لـ 34 عاما وحتى الآن وكانت من نصيب الفنان سمير غانم وزوجته دلال عبد العزيز
سمير غانم ودلال عبد العزيز
تزوج الفنان سمير غانم من الفنانة دلال عبد العزيز في عام 1984.
وصرح سمير غانم في إحدى اللقاءات التليفزيونية إنه كان يقنع دلال بعدم الزواج منه لفرق العمر بينهما فهو أكبر منها بأكثر من 20 عامًا.
نانسي عجرم وفادي الهاشم
تزوجت نانسي عجرم من طبيب الأسنان اللبناني فادي الهاشم في عام 2008، وأعلنت حينها نانسي، أن زوجها يكبرها بـ 14 عامًا.
مصطفى فهمي وزجته
تزوج مصطفى من فاتن موسى لبنانية الأصل، صحفية ومذيعة لبنانية في 2017.
تصغر فاتن موسي زوجها مصطفى فهمي بحوالي 20 عامًا.
تامر حسني وبسمة بوسيل
تزوج النجم تامر حسني من المطربة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل، أتما الزواج في 2012 عن قصة حب.
فارق العمر بينهما 14 عامًا تقريبا، أنجبا ابنتهما الأولى تاليا في 2013 والثانية أمايا في 2015
مي كساب وأوكا
أعلنت مي أكثر من مرة أنها لا تشعر بفارق العمر بينها وبين زوجها مطرب المهرجانات الشعبية أوكا، أقاما حفل زفاف كبير وحضره العديد من الفنانين.
يذكر أن مي كساب تكبر أوكا بـ 10 سنوات وأتما زواجها في يناير 2015.
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن