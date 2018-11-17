رسالة محمد صلاح إلى "طفلة" مباراة مصر وتونس (صورة)

وجه النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف فريق ليفربول الانجليزي رسالة إلى الطفلة التي ظهرت في مباراة مصر وتونس في تصفيات امم افريقيا 2019.





وقاد محمد صلاح مصر للفوز على تونس 3-2 في تصفيات امم افريقيا.





ورفعت طفلة مصرية لافتة في المباراة مكتوب عليها :"من فضلك سجل يا صلاح، أريد أن أذهب إلى البيت لتأدية واجبي".





ورد محمد صلاح على الطفلة عبر موقع تويتر قائلا:" حاولت أن أجعلك تعودي الى البيت مبكرا، اعتذر لك على بقاءك حتى اخر دقيقة، أتمنى أن يتفهم معلمك الموقف غدا".



