لبلبة: هذا المشهد كان سبب طلاقي من حسن يوسف









أضافت خلال لقاء تلفزيوني لها أنها أثناء تصوير أحد مشاهد فيلم "بنت بديعة"، مع الفنان حسين فهمي، أصر المخرج الراحل حسن الإمام على تقبيل حسين فهمي لها على رغم من عدم وجود هذه القبلة في السيناريو.





وتابعت أنها قامت بالاتصال بزوجها حسن يوسف لتقول له ما حدث، لكنه حذرها من القيام من هذا المشهد، ولكن رغبتها في ألا يقول أحد عنها أنها فشلت في أول تعاون مع المخرج حسن الإمام، انصاعت لأوامره وصورت المشهد.









قالت الفنانة لبلبة، إن السبب الرئيسي وراء انفصالها عن الفنان حسن يوسف الذي ارتبطت به في بداية حياتها بسبب تقبيلها للفنان حسين فهمي.