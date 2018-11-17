تحذيرات هامة وخطيرة بشأن تغير الأحوال الجوية.. باحثون يفجرون مفاجأة





أطلق باحثون تحذيرات من أن تغير المناخ يمكن أن يشكل تهديدا لخصوبة الذكور، حيث تسبب موجات الحر ضررا خطيرا وطويل الأمد على الحيوانات المنوية.





وتوصل الباحثون إلى أن الخصوبة عند الحشرات الذكور، تنخفض بشكل ملحوظ عندما ترتفع درجات الحرارة فوق المعدل الطبيعي لفترات قصيرة، وفقًا لـ"روسيا اليوم".





واتضح بعد تعريض الخنافس لموجات الحرارة مدة 5 أيام، مع ارتفاع درجات الحرارة من 5 إلى 7 درجات مئوية، انخفضت كمية الحيوانات المنوية التي تم إنتاجها إلى النصف. ومع ذلك، لم تتأثر الإناث.





وقال الدكتور مات جيج، قائد مجموعة البحث في جامعةEast Anglia: "لقد أثبتنا أن وظيفة الحيوانات المنوية هي سمة حساسة بشكل خاص عند ارتفاع درجة حرارة البيئة. ويمكن أن تقدم تفسيرا لأسباب عجز التنوع البيولوجي في ظل تغير المناخ".





وتظهر النتائج التي نُشرت في مجلة Nature Communications، أن النسل الذي تم إنجابه خلال موجات الحر، أقل خصوبة ويعيش حياة أقصر من الطبيعي بشهرين.





وأوضح كريس سيلز، الذي قاد الدراسة: "من المرجح أن تواجه الحشرات في الطبيعة موجات حرارية متعددة، والتي يمكن أن تصبح مشكلة للإنتاجية السكانية، نتيجة ضعف التكاثر الذكوري".



