"ستان لي" ظهر في جميع أفلام "مارفيل" دون أن نلاحظ ذلك! (فيديو)

انتشر مقطع فيديو جديد لأمر مثير للاهتمام ربما كان يجهله معظم الناس، يتمثل في ظهور الفنان والمؤلف الراحل، "ستان لي"، في جميع أفلام "مارفيل" للشخصيات التي صممها بنفسه.





والغريب في القصة هو ظهور ستان لي في جميع أفلام "مارفيل" دون أن يلاحظه أحد، إذ كان يطل للحظات فقط مرتديا نظارات شمسية، أو لبضع دقائق على أكثر تقدير.





هذا ويوثق الفيديو المرفق ظهور المؤلف الأسطورة في كثير من الأفلام الأمريكية الشهيرة، مثل: (Hulk) و (Spider Man) و (X-Men).





وتوفي ستان لي الأربعاء 14 نوفمبر الجاري، في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، عن عمر ناهز الـ 95 عاما، وذلك بعد أن أسس إمبراطورية متكاملة من القصص المصورة وأفلام التشويق والخيال العلمي.



