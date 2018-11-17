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تريزيجيه: رونالدو ومتعب مثلي الأعلى

السبت 17/نوفمبر/2018 - 02:45 ص
تريزيجيه: رونالدو ومتعب مثلي الأعلى
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ريهام عبدالمحسن
 
كشف محمود حسن تريزيجيه لاعب فريق قاشم ياشا التركي أن رونالدو البرازيلي وعماد متعب نجم الأهلي السابق هما مثله الأعلى. 

وقال تريزيجيه في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر :"رونالدو البرازيلي كان مثلي الأعلى عالمياً وعماد متعب على المستوى المحلي".

وأضاف :"عندما كنت في الناشئين كنت أقوم بحلاقة شعري ولوجود تشابه بيني وبين النجم تريزيجيه، أطلقوا علي ذلك الاسم".

واختتم تريزيجيه تصريحاته قائلاً :"سعد سمير من أخف اللاعبين ظلا وسبب معظم مشاكلي".

المزيد عن: كورة كرة عماد متعب رياضة رونالدو تريزيجيه
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