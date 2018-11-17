الشناوي: نركز على الدوري والبطولة العربية

صرح محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب الوطني والأهلي بأنهم يركزون حالياً على بطولتي الدوري والبطولة العربية.





وقال الشناوي في تصريحات هاتفية لفضائية إم بي سي مصر : " أشكر الجهاز الفني للأهلي والمنتخب خصوصا أحمد ناجي ومصطفى كمال لأنهم يساعدني في الرد على الملعب على أي شخص".





وأضاف :"حزنا لخسارة بطولة دوري أبطال أفريقيا تحديداً لأننا كنا فائزين في مباراة الذهاب ونعد الجمهور بتعديل نتائجنا".





واختتم الشناوي تصريحاته قائلاً :"نركز على بطولتي الدوري والبطولة العربية كما سنسير بخطى ثابتة في البطولة الأفريقية".