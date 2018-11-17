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الشناوي: نركز على الدوري والبطولة العربية

السبت 17/نوفمبر/2018 - 02:30 ص
الشناوي: نركز على الدوري والبطولة العربية
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ريهام عبدالمحسن
 
صرح محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب الوطني والأهلي بأنهم يركزون حالياً على بطولتي الدوري والبطولة العربية.

وقال الشناوي في تصريحات هاتفية لفضائية إم بي سي مصر : " أشكر الجهاز الفني للأهلي والمنتخب خصوصا أحمد ناجي ومصطفى كمال لأنهم يساعدني في الرد على الملعب على أي شخص".

وأضاف :"حزنا لخسارة بطولة دوري أبطال أفريقيا تحديداً لأننا كنا فائزين في مباراة الذهاب ونعد الجمهور بتعديل نتائجنا".

واختتم الشناوي تصريحاته قائلاً :"نركز على بطولتي الدوري والبطولة العربية كما سنسير بخطى ثابتة في البطولة الأفريقية".
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