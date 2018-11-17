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حظك اليوم برج الثور السبت 17 نوفمبر 2018

السبت 17/نوفمبر/2018 - 02:26 ص
حظك اليوم برج الثور السبت 17 نوفمبر 2018
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تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية، خدمة جديدة لقرائها أصحاب الاهتمام بمعرفة أخبار الأبراج وعلم الفلك وحظك اليوم لبرج (برج الثور - من 21 أبریل الی 21 مايو) ، ومعرفة برجك من تاريخ الميلاد، فضلًا عن توقعات علماء الفلك على جميع الأصعدة "العملي والعاطفي والصحي".
برج الثور:
تواجهك اليوم صعوبة في أداء الروتين اليومي. يرجع ذلك بالتأكيد إلى الكوكبة غير المحببة حيث لن تنجح في أي شيء تفعله. لكن لا تجعل إحباطك يؤثر على زملائك، ولا تنغلق على نفسك أيضًا لأن ذلك لن يساعد في شيء. ابحث عن عائلتك لتشعر بقربها واقبل المساعدة من هذا الاتجاه، فمن خلال هذا الدعم، سوف تتمكن من اجتياز هذه الأوقات الصعبة. 

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