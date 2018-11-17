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عاجل.. وزير الداخلية يعقد اجتماعا لمتابعة تأمين مؤتمر التنوع البيولوجي

السبت 17/نوفمبر/2018 - 02:15 ص
عاجل.. وزير الداخلية يعقد اجتماعا لمتابعة تأمين مؤتمر التنوع البيولوجي
اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية
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الفجر
 

عقد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، فور وصوله لمدينة شرم الشيخ اجتماعًا بعددٍ من السادة مساعدي الوزير والقيادات الأمنية، وذلك لاستعراض محاور الخطة الأمنية التى أعدتها الوزارة لتأمين فاعليات مؤتمر التنوع البيولوجي، الذي يستمر حتى 29 الجاري بمدينة شرم الشيخ.

استمع الوزير في بداية الاجتماع إلى شرح مفصل حول الإجراءات التي تم اعتمادها لتنفيذ بنود خطة تأمين المدينة، خلال فعاليات المؤتمر، وشدد على اتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة.

وكلف وزير الداخلية القيادات الأمنية بالمتابعة الميدانية المستمرة، وتشكيل فرق عمل على مدار الساعة للتنسيق مع الجهات المعنية؛ لمواجهة كافة المواقف بما يحقق الأهداف المرجوة من الخطط الأمنية.

من جانبهم، أكدت القيادات الأمنية أن كافة القوات المشاركة في عملية التأمين في حالة استنفار أمني وجاهزية عالية للقيام بمهامها، وأنه لا تهاون في تنفيذ بنود الخطة الأمنية الموضوعة لتأمين المؤتمر وكافة نطاقات المدينة.

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