اليوم .. انطلاق الدور الثاني لدوري القسم الثالث في الجيزة





تستأنف اليوم السبت مباريات الدور الثاني، لمنافسات المجموعة الثالثة من دوري القسم الثالث في مجموعة الجيزة حيث يقام ستة مباريات في الثانيه والنصف عصرا بالجولة الثالثة عشر للمجموعة الخامسة.





ومن المقرر أن يستضيف نادى حلوان العام صاحب المركز الثامن بقيادة محمد حسن برصيد 12 نقطة نظيره فريق جولدى المتصدر بقيادة أحمد عبد الغني برصيد 26 نقطة، وكانت نتيجه الدور الاول فوز حلوان 0/1.





ويلتقي فريق أبو النمرس "سابع المجموعة" بقيادة جمال حواش برصيد 17نقطه مع فريق البنك الاهلي الوصيف بقيادة عيد مرازيق برصيد 25 نقطة، ونتيجه الدور الاول التعادل 1/1.





ويلعب فريق كرداسة صاحب المركز قبل قبل الاخير بقيادة عادل ابراهيم برصيد 8 نقاط مع فريق المعادي ثالث المجموعة بقيادة على صقر برصيد 24 نقطة، ونتيجه الدور الاول فوز المعادي 2/4.





ويلتقي فريق الدخان "خامس المجموعة" بقيادة عنتر أبو العينين برصيد 20 نقطة مع فريق الصيد صاحب المركز العاشر بقيادة حازم فضل برصيد 11 نقطة، ونتيجه الدور الاول فوز الدخان 0/2.





ويواجه فريق 6 اكتوبر السادس بقيادة حماده يونس برصيد 19 نقطة نظيره فريق الطائرات صاحب المركز الحادي عشر بقيادة طارق الشرقاوي برصيد 9 نقاط، ونتيجه الدور الاول فوز اكتوبر 0/2.





ويخوض فريق الصف صاحب المركز التاسع بقيادة عبد السلام الشريف برصيد 12 نقطة لقاء هام فريق العياط الاخير بقيادة اشرف محمدين برصيد 3 نقاط، ويحصل فريق جينيس على راحه هذا الاسبوع.





* ترتيب الدور الأول

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1- جولدى 26 نقطة

2- البنك 25 نقطة

3- المعادي 24 نقطة

4- جينيس 24 نقطة

5- الدخان 20 نقطة

6- اكتوبر 19 نقطة

7- أبو النمرس 17 نقطة

8- حلوان العام 16 نقطة

9- الصف 12 نقطة

10-الصيد 11 نقطة

11- الطائرات 9 نقاط

12-كرداسه 8 نقاط

13- العياط 3 نقاط



