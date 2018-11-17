القماش: قرأت اللاعبين جيدا ولدينا عناصر مميزة في المنيا

قال خالد القماش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا إنه قرأ اللاعبين جيدا خلال الأيام الماضية عقب اسناد المهمة له لاستكمال مسيرة دوري الممتاز ب .





وأضاف القماش أن الفريق يواصل تدريباته لرفع معدل اللياقة البدينة والفنية بشكل يومي ، كما تم خوض مباراة ودية بين لاعبي الفريق المنياوي الذين تم تقسيمهم لفريقين وخاضوا مباراة كاملة للإطمئنان على جميع المراكز.





وأشار المدير الفني إلى أن فريق المنيا يمتلك مجموعة لاعبين جيدين وأن المنافسة لا تزال موجودة، حيث يسعى للفوز في المباراة الاولى الرسمية أمام فريق ديروط يوم ٢٤ نوفمبر لاعطاءنا دفعة قوية لاستكمال المسيرة.



