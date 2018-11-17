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حظك اليوم برج الحوت السبت 17 نوفمبر2018

السبت 17/نوفمبر/2018 - 01:54 ص
حظك اليوم برج الحوت السبت 17 نوفمبر2018
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تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية، خدمة جديدة لقرائها أصحاب الاهتمام بمعرفة أخبار الأبراج وعلم الفلك وحظك اليوم لبرج (برج الحُوت -  19 فبراير إلى 20 مارس) ، ومعرفة برجك من تاريخ الميلاد، فضلًا عن توقعات علماء الفلك على جميع الأصعدة "العملي والعاطفي والصحي".
برج الحُوت:
تبدو الأمور في صالحك اليوم، فاستغل الموقف للانتهاء من المشروعات المعطلة ولبدء مشروعات جديدة فور الانتهاء من هذه الخطوة. ثقتك مصدر لإلهام الآخرين، خاصة الذين يعملون معك. هذا يجعلك تشعر بتقدير الآخرين لك، ويساعدك على فهم أن كل الذي تحتاجه موجود بحيث تستطيع ترك أثرًا إيجابيًا والنجاح. 
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