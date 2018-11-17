ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

منتخب الدنمارك يهزم ويلز ويصعد للمستوى الأول بدوري أمم أوروبا

السبت 17/نوفمبر/2018 - 01:41 ص
منتخب الدنمارك يهزم ويلز ويصعد للمستوى الأول بدوري أمم أوروبا
طباعة
وكالات
 
صعد المنتخب الدنماركي، رسميًا للمستوى الأول ببطولة أمم أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه على ويلز (2-1) اليوم الجمعة، بالجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة بالمستوى الثاني بالمسابقة.

سجل هدفي المنتخب الدنماركي نيكولاي يورجينسين، ومارتن بريثويت في الدقيقتين (42، 88)، فيما سجل هدف ويلز جاريث بيل في الدقيقة (89).

ورفع المنتخب الدنماركي، رصيده إلى 7 نقاط في صدارة الترتيب بفارق نقطة أمام ويلز (الوصيف).

وتتبقى مباراة واحدة في المجموعة ستقام يوم الإثنين المقبل، لكنها ستكون بمثابة تحصيل حاصل حيث ستجمع بين منتخب الدنمارك، ونظيره منتخب إيرلندا، الذي هبط للمستوى الثالث رسميًا.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من يتحمل خسارة الأهلي لبطولة إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
تركيا
x
19:00
السويد
إيطاليا
x
21:45
البرتغال
مباريات دولية ودية - منتخبات
الأرجنتين - أساسي
1
x
02:00
0
المكسيك - أساسي
x
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019
السيشيل
x
14:30
ليبيا
جنوب أفريقيا
x
15:00
نيجيريا
غينيا الإستوائية
x
17:00
السنغال
الجابون
x
17:00
مالي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/17/2018 2:40:08 AM