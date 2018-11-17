منتخب الدنمارك يهزم ويلز ويصعد للمستوى الأول بدوري أمم أوروبا

صعد المنتخب الدنماركي، رسميًا للمستوى الأول ببطولة أمم أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه على ويلز (2-1) اليوم الجمعة، بالجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة بالمستوى الثاني بالمسابقة.

سجل هدفي المنتخب الدنماركي نيكولاي يورجينسين، ومارتن بريثويت في الدقيقتين (42، 88)، فيما سجل هدف ويلز جاريث بيل في الدقيقة (89).

ورفع المنتخب الدنماركي، رصيده إلى 7 نقاط في صدارة الترتيب بفارق نقطة أمام ويلز (الوصيف).

وتتبقى مباراة واحدة في المجموعة ستقام يوم الإثنين المقبل، لكنها ستكون بمثابة تحصيل حاصل حيث ستجمع بين منتخب الدنمارك، ونظيره منتخب إيرلندا، الذي هبط للمستوى الثالث رسميًا.