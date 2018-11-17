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كيم كارداشيان تجري جلسة تصوير مثيرة مع شقيقتها كترويج لماركتها الخاصة للتجميل (صور)

السبت 17/نوفمبر/2018 - 01:58 ص
كيم كارداشيان تجري جلسة تصوير مثيرة مع شقيقتها كترويج لماركتها الخاصة للتجميل (صور)
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أحمد جمال أحمد
 


نشرت نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان لقطات جديدة من أحدث جلسة تصوير لها لصالح ماركتها الخاص بمنتجات التجميل kkw، ظهرت بها برفقة شقيقتها كايلي جينر.


وكانت جلست التصوير ضمن الحملة الإعلانية التي تعلن من خلالها كيم طرحها لمنتجات التجميل الجديدة التابعة لها، وخصصت كيم هذه الحملة بالتحديد لموسم الأعياد المرتقب بفترة الكريسماس وعيد الشكر.


وتعد هذه اللقطات هي السابعة التي تنشرها كيم لنفسها خلال العام الجاري كترويج لمنتجاتها الجديدة خلال العام الجاري.

كيم كارداشيان تجري جلسة تصوير مثيرة مع شقيقتها كترويج لماركتها الخاصة للتجميل (صور)
كيم كارداشيان تجري جلسة تصوير مثيرة مع شقيقتها كترويج لماركتها الخاصة للتجميل (صور)
كيم كارداشيان تجري جلسة تصوير مثيرة مع شقيقتها كترويج لماركتها الخاصة للتجميل (صور)
كيم كارداشيان تجري جلسة تصوير مثيرة مع شقيقتها كترويج لماركتها الخاصة للتجميل (صور)
كيم كارداشيان تجري جلسة تصوير مثيرة مع شقيقتها كترويج لماركتها الخاصة للتجميل (صور)
كيم كارداشيان تجري جلسة تصوير مثيرة مع شقيقتها كترويج لماركتها الخاصة للتجميل (صور)
كيم كارداشيان تجري جلسة تصوير مثيرة مع شقيقتها كترويج لماركتها الخاصة للتجميل (صور)
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