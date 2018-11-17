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مشاهدة مباراة الارجنتين والمكسيك بث مباشر اليوم السبت 17-11-2018

السبت 17/نوفمبر/2018 - 01:27 ص
مشاهدة مباراة الارجنتين والمكسيك بث مباشر اليوم السبت 17-11-2018
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الفجر الرياضي
 
مشاهدة مباراة الارجنتين والمكسيك بث مباشر اليوم السبت 17-11-2018
أعلن ليونيل سكالوني المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، عن تشكيلة فريقهالأساسية والتي ستخوض مباراته أمام منتخب المكسيك، ضمن الاستعدادات لبطولة كوبا امريكا 2019.
مشاهدة مباراة الارجنتين والمكسيك بث مباشر اليوم السبت 17-11-2018

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : مارتشيسين

خط الدفاع : سارافيا ، فويث ، موري ، تاجليافيكو

خط الوسط : لو سيلسو ، باريديس ، اكونا ، كوريا

خط الهجوم : ديبالا ، مارتينيز
مشاهدة مباراة الارجنتين والمكسيك بث مباشر اليوم السبت 17-11-2018

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