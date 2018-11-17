مشاهدة مباراة الارجنتين والمكسيك بث مباشر اليوم السبت 17-11-2018

أعلن ليونيل سكالوني المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، عن تشكيلة فريقهالأساسية والتي ستخوض مباراته أمام منتخب المكسيك، ضمن الاستعدادات لبطولة كوبا امريكا 2019.

مشاهدة مباراة الارجنتين والمكسيك بث مباشر اليوم السبت 17-11-2018



وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-





حراسة المرمى : مارتشيسين





خط الدفاع : سارافيا ، فويث ، موري ، تاجليافيكو





خط الوسط : لو سيلسو ، باريديس ، اكونا ، كوريا





خط الهجوم : ديبالا ، مارتينيز

مشاهدة مباراة الارجنتين والمكسيك بث مباشر اليوم السبت 17-11-2018