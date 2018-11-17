إبراهيم سعيد: مستوى المنتخب غير مطمئن ويفتقد ذلك النجم

أعرب إبراهيم سعيد نجم الأهلي السابق عن قلقه من مستوى المنتخب على الرغم من فوزه اليوم على تونس بثلاثة أهداف مقابل هدفين وأكد أنه يفتقد لخدمات عبد الله السعيد.





وقال سعيد في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر :" المنتخب افتقد خدمات عبد الله السعيد اليوم ووليد سليمان كان يستحق الإنضمام للمنتخب".





وأضاف :"باهر المحمدي مازال أمامه الكثير لتقديم أفضل ما لديه ومروان محسن لم يقدم شئ اليوم وصلاح محسن يستحق التواجد أساسيا على حسابه".





واختتم سعيد تصريحاته قائلاً : " هناك عناصر غير مطمئنة ولا يجب أن تنضم للمنتخب ومستوى المنتخب غير مطمئن".