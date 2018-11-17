لهذا السبب شمس الكويتية تحجب التعليقات عن فيديو لها يقترب من نصف مليون مشاهدة

حجبت المطربة الكويتية، شمس، التعليقات من فيديو شاركته مؤخرا عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".





وتظهر شمس في الفيديو وهي تستعرض حذاءها وفستانها على طريقة عارضات الأزياء.





وعلقت شمس على الفيديو المنشور: "الغياب يكشف لك مقدار تعلقك بالشخص أو مقدار الراحة العظيمة بغيابه، الغياب يفسر شعورك بكل صدق".





وتوقعت شمس أن يثير الفيديو جدلا بين متابعيها على "إنستجرام"، وأن تتلقى انتقادات على مضمونه، فقررت أن توقف خاصية التعليق عليه لحجب قرائتها لأي تعليقات سلبية.





وعلى الرغم من حجب شمس للتعليقات على الفيديو، إلا أنها لم تسلم من انتقادات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشروا الفيديو عبر حساباتهم واتهموها بتعمد إثارة الجدل.





ويقترب الفيديو المثير للجدل من تحقيق نصف مليون مشاهدة عبر "إنستجرام".







