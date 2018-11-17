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الأمير تشارلز يكرم النجم توم هاردي على مجمل أعماله بقصر باكنجهام (صور)

السبت 17/نوفمبر/2018 - 12:28 ص
الأمير تشارلز يكرم النجم توم هاردي على مجمل أعماله بقصر باكنجهام (صور)
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أحمد جمال أحمد
 


تلقى النجم البريطاني توم هاردي تكريما من الأمير تشارلز بقصر باكنجهام، حيث حصد وسام الفروسية ولقب سير.

 

وجاء التكريم مقابل مجمل أعمال هاردي الفنية التي قدمها على مدار ما يزيد عن 10 سنوات من العمل بالسينما الأمريكية والبريطانية.

 

وحضر التكريم بجانب النجم توم هاردي، زوجته ومجموعة من أصدقاءه المقربين من خارج الوسط الفني.

الأمير تشارلز يكرم النجم توم هاردي على مجمل أعماله بقصر باكنجهام (صور)
الأمير تشارلز يكرم النجم توم هاردي على مجمل أعماله بقصر باكنجهام (صور)
الأمير تشارلز يكرم النجم توم هاردي على مجمل أعماله بقصر باكنجهام (صور)
الأمير تشارلز يكرم النجم توم هاردي على مجمل أعماله بقصر باكنجهام (صور)
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