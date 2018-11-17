عاجل.. الذهب يقفز مع هبوط الدولار

ارتفعت أسعار الذهب بما يصل إلى 1% مع هبوط الدولار، بعد أن أدلى مسؤولون بمجلس الاحتياطي الاتحادي، بتعليقات حذرة بشأن توقعات زيادات أسعار الفائدة، وسجل البلاديوم مستوى قياسيا مرتفعا مدفوعا بمخاوف من نقص في الإمدادات.





وقفز الذهب في المعاملات الفورية إلى 1225.29 دولار للأوقية "الأونصة" وهو أعلى مستوى له منذ 8 نوفمبر الجاري، قبل أن يقلص مكاسبه إلى 0.7% عند 1221.71 دولار للأوقية في أواخر جلسة التداول.





وينهي المعدن الأصفر الأسبوع، مرتفعا أكثر من 1% وهو أفضل أداء له في 5 أسابيع.





وصعدت العقود الأمريكية للذهب 8 دولارات، أو 0.7%، لتبلغ عند التسوية 1223 دولارًا للأوقية.





ومن بين المعادن النفيسة الأخرى قفز البلاديوم 1.7% إلى 1176.20 دولار للأوقية منهيا الأسبوع على مكاسب تزيد عن خمسة في المئة.





وفي وقت سابق من الجلسة، سجل المعدن مستوى قياسيا مرتفعا عند 1185.40 دولار للأوقية، مقتربا من مستوى التعادل مع الذهب للمرة الأولى في 16 عاما.





وصعدت الفضة 0.9% إلى 14.41 دولار للأوقية منهية الأسبوع على مكاسب تزيد عن واحد في المئة.





وارتفع البلاتين 0.5% إلى 844.90 دولار للأوقية لكنه ينهي الأسبوع على انخفاض طفيف.



