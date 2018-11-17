ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

عاجل.. الذهب يقفز مع هبوط الدولار

السبت 17/نوفمبر/2018 - 12:28 ص
عاجل.. الذهب يقفز مع هبوط الدولار
سعر الذهب اليوم
طباعة
 
ارتفعت أسعار الذهب بما يصل إلى 1% مع هبوط الدولار، بعد أن أدلى مسؤولون بمجلس الاحتياطي الاتحادي، بتعليقات حذرة بشأن توقعات زيادات أسعار الفائدة، وسجل البلاديوم مستوى قياسيا مرتفعا مدفوعا بمخاوف من نقص في الإمدادات.

وقفز الذهب في المعاملات الفورية إلى 1225.29 دولار للأوقية "الأونصة" وهو أعلى مستوى له منذ 8 نوفمبر الجاري، قبل أن يقلص مكاسبه إلى 0.7% عند 1221.71 دولار للأوقية في أواخر جلسة التداول.

وينهي المعدن الأصفر الأسبوع، مرتفعا أكثر من 1% وهو أفضل أداء له في 5 أسابيع.

وصعدت العقود الأمريكية للذهب 8 دولارات، أو 0.7%، لتبلغ عند التسوية 1223 دولارًا للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى قفز البلاديوم 1.7% إلى 1176.20 دولار للأوقية منهيا الأسبوع على مكاسب تزيد عن خمسة في المئة.

وفي وقت سابق من الجلسة، سجل المعدن مستوى قياسيا مرتفعا عند 1185.40 دولار للأوقية، مقتربا من مستوى التعادل مع الذهب للمرة الأولى في 16 عاما.

وصعدت الفضة 0.9% إلى 14.41 دولار للأوقية منهية الأسبوع على مكاسب تزيد عن واحد في المئة.

وارتفع البلاتين 0.5% إلى 844.90 دولار للأوقية لكنه ينهي الأسبوع على انخفاض طفيف.

المزيد عن: عاجل سعر الذهب اليوم سعر الذهب الذهب اليوم الذهب اسعار الذهب اليوم اسعار الذهب اخبار عاجلة اخبار الذهب
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
تركيا
x
19:00
السويد
إيطاليا
x
21:45
البرتغال
مباريات دولية ودية - منتخبات
الأرجنتين - أساسي
x
02:00
المكسيك - أساسي
x
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019
السيشيل
x
14:30
ليبيا
جنوب أفريقيا
x
15:00
نيجيريا
غينيا الإستوائية
x
17:00
السنغال
الجابون
x
17:00
مالي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/17/2018 1:10:00 AM