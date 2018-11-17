صفقة قياسية.. لوحة بيعت بـ 90 مليون دولار ورسامها مازال حيا





بيعت لوحة زيتية في مزاد علني بسعر ضخم تخطى الـ 90 مليون دولار أمريكي، في صفقة قياسية هي الأولى من نوعها بالنسبة لرسام معاصر.





وعرضت اللوحة للبيع في مزاد "كريستيس" في مدينة نيويورك، من رسم الفنان البريطاني الشهير، ديفيد هوكني، وتحمل اسم "المسبح مع شخصين".





والغريب في القصة هو توقع الخبراء بأن تباع اللوحة بـ 80 مليون دولار كحد أقصى، لكنها بيعت خلال 10 دقائق بمبلغ 90.3 مليون، بعد منافسة شرسة وسريعة بين ثريين لم يعلن عن اسميهما حتى اللحظة.





وبناء على ما سبق، حطمت لوحة المسبح الأخيرة الرقم القياسي الأسبق لعمل فنان معاصر، حققته لوحة للرسام الأمريكي، جيف كونس، عندما بيعت بـ 58 مليون دولار، عام 2013، .





ورسم هوكني لوحة "المسبح مع شخصين" عام 1972، في حين عرضت أول مرة في معرض في نيويورك نظم في السنة ذاتها.











