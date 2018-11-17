نقيب الصحفيين: "ربنا أنقذ مصر من السقوط"

قال عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إن المنطقة العربية تعرضت لأزمة عنيفة على مدار السبع سنوات الماضية.



وأشار "سلامة"، خلال حواره ببرنامج "ملفات ساخنة" المذاع عبر الفضائية المصرية، اليوم الجمعة، إلى أنه لو سقطت مصر كان سيسهل سقوط باقي الدول العربية، مؤكدًا أن مصر مرت بمحنة شديدة، مضيفًا: "ربنا أنقذها".



وأضاف أن جييش مصر وشرطتها وشعبها لعبوا دورًا في حماية مصر من السقوط، وتصديهم للمؤامرات.

