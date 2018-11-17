دورتموند يحدد مبلغ ضخم للتخلي عن بولسيتش لتشيلسي
السبت 17/نوفمبر/2018 - 12:15 صعمر عبدالعزيز
كشفت تقارير صحفية بريطانية، أن كريستيان بوليسيتش، نجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني، يستعد للانتقال إلى تشيلسي الإنجليزي في يناير المقبل،
وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن بوروسيا دورتموند، يريد 70 مليون جنيه استرليني من تشيلسي، إذا رغبو في التعاقد معه.
ولا يريد دورتموند الاستغناء عن اللاعب في يناير المقبل بل في الصيف، لكن تشيلسي يريد التعاقد معه في يناير خوفًا من العقوبات القادمة من الإتحاد الأوروبي بسبب التعاقد مع لاعبين قصر.