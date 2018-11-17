دورتموند يحدد مبلغ ضخم للتخلي عن بولسيتش لتشيلسي

كشفت تقارير صحفية بريطانية، أن كريستيان بوليسيتش، نجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني، يستعد للانتقال إلى تشيلسي الإنجليزي في يناير المقبل،





وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن بوروسيا دورتموند، يريد 70 مليون جنيه استرليني من تشيلسي، إذا رغبو في التعاقد معه.



