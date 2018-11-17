برلمانية: الحضانات غير المرخصة تخضع لوزارة التنمية المحلية

أكدت كارولين ماهر، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، ضرورة توفيق أوضاع الحضانات المخالفة، مشيرة إلى أنه في حالة عدم توفيق الأوضاع يتم إغلاق الحضانة.



وقالت ماهر، خلال حوارها مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء dmc"، والمذاع على قناة "dmc"، مساء الجمعة إنه في حالة كانت الحضانات مرخصة حينها تخضع لإشراف وزارة التضامن وفي حالة عدم ترخيصها فتخضع حينها لوزارة التنمية المحلية.



وأشارت إلى أن وظيفة الأحياء هو متابعة كل النشاطات والإبلاغ عن أي نشاط غير مرخص، مضيفة: "لو الوزارة جالها بلاغ إن فيه حضانة غير مرخصة بيتم إخطارها حتى تتمكن من توفيق أوضاعها".