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مساعد مدرب ليستر ستي السابق: محرز أصر على الرحيل لهذا السبب

السبت 17/نوفمبر/2018 - 12:07 ص
مساعد مدرب ليستر ستي السابق: محرز أصر على الرحيل لهذا السبب
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عمر عبدالعزيز
 
كشف باسكال بلانك، مساعد مدرب ليستر سيتي الإنجليزي سابقاً، أن النجم الدولي الجزائري رياض محرز، كان مصراً للغاية على الرحيل من ليستر، لأنه كان يفكر في الأمر منذ الصيف السابق لرحيله بالفعل، 


وقال بلانك خلال تصريحات صحفية: "لقد ظن محرز أن لديه اتفاق مع النادي وعليه يجب أن يرحل بوصول أي عرض له خصوصاً عرض مانشستر سيتي". 


وأضاف: "المشكلة وقتها أن العرض أتى متأخراً للغاية في المرة الأولى وكان من الصعب إيجاد بديل له، لذلك لم يكن النادي مستعداً لبيعه، ولكن حين تكرر الأمر في الصيف تمت الصفقة".

المزيد عن: مانشستر سيتي ليستر سيتي رياض محرز الدوري الإنجليزي
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