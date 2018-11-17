نشرة أخبار منتصف الليل.. الطرق الصوفية تحتفل بالمولد النبوي الثلاثاء المقبل

توالت الأخبار طيلة اليوم على الصعيد المحلي والدولي، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها؛ بيان من مصر بشأن واقعة مقتل صيدلي بالسعودية، واحتفال الطرق الصوفية بالمولد النبوي يوم الثلاثاء المقبل، وعدد آخر من الأخبار الهامة.





في إطار متابعة وزارة الخارجية لأحوال المواطنين المصريين في الخارج، صرح السفير ياسر محمود هاشم مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، بأن وزارة الخارجية كلفت على الفور القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في جدة بالتحقق من الحادث المتداول إعلاميا يوم 15 نوفمبر 2018، عن مقتل المواطن المصري أحمد طه حسن محمود المنخلى، بمدينة جازان بالمملكة العربية السعودية.





تحتفل الطرق الصوفية الثلاثاء المقبل بالمولد النبوي الشريف، وعلى رأسهم "الطريقة الحامدية الشاذلية والطريقة البرهامية والدسوقية والأحمدية".





يشارك غدا الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في أعمال الدورة الاستثنائية الحادية عشرة لمؤتمر قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الإفريقي.





أعلن المبعوث الدولي إلى اليمن، مارتن جريفيث، أنه سيزور صنعاء الأسبوع المقبل، وسيلتقي بزعيم الحوثيين.





اعتمد الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، قرار لجنة ديوان المظالم بالأزهر، بعودة جميع المدرسين الذين تم فصلهم خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، وكانوا على رأس عملهم حتي صدور قرار الفصل، وذلك بعد صدور الحكم القصائي لصالح الأزهر؛ لحين البت في التظلمات المقدمة منهم.







