فينالدوم: فان دايك أضاف الكثير لدفاع ليفربول
السبت 17/نوفمبر/2018 - 12:00 صعمر عبدالعزيز
أكد فينالدوم، لاعب وسط فريق ليفربول الإنجليزي، أن قدوم الهولندي فيرجيل فان دايك إلى الريدز، صنع الفارق في خط الدفاع، فهو مدافع كبير ولديه قدرات دفاعية رائعة فيما يتعلق بالكرات الثابتة.
وقال فينالدوم خلال تصريحات صحفية: "هو قائد في خط الدفاع فهو لا يساعد نفسه فقط بل يساعد من يلعب لجواره بجودته وهو ما يساعد الفريق في النهاية".
وواصل: "الفريق يساعد فان دايك أيضًا جميع من حوله يقوم بذلك بما فيهم حارس المرمى، التواصل بين الجميع هو المفتاح للنجاح".
وأتم: "ما يجعلنا نبدو بشكل جيد هو العمل الجماعي في النهاية، لكن قدوم فان دايك ساهم بتطوير دفاع الفريق".