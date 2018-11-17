فينالدوم: فان دايك أضاف الكثير لدفاع ليفربول

أكد فينالدوم، لاعب وسط فريق ليفربول الإنجليزي، أن قدوم الهولندي فيرجيل فان دايك إلى الريدز، صنع الفارق في خط الدفاع، فهو مدافع كبير ولديه قدرات دفاعية رائعة فيما يتعلق بالكرات الثابتة.





وقال فينالدوم خلال تصريحات صحفية: "هو قائد في خط الدفاع فهو لا يساعد نفسه فقط بل يساعد من يلعب لجواره بجودته وهو ما يساعد الفريق في النهاية".





وواصل: "الفريق يساعد فان دايك أيضًا جميع من حوله يقوم بذلك بما فيهم حارس المرمى، التواصل بين الجميع هو المفتاح للنجاح".



