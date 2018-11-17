حالة الطقس اليوم السبت 17/11/2018 في مصر والدول العربية

نقدم توقعات حالة الطقس فى مصر وبعض الدول العربية، اليوم السبت، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس غير مستقر، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على كافة الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار الرعدية، تكون غزيرة على السواحل الشمالية وسيناء ومناطق من الوجه البحري والقاهرة، وتكون متوسطة الشدة على شمال الصعيد.





حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن يسود طقس لطيف شمالا حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على غرب البحر المتوسط وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة غربا، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.





الطقس فى الأردن

نهاراً:

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة بحيث تصبح أقل من مُعدلاتها العامة، وتسود أجواء باردة في عموم المناطق، كما وتكون الأجواء متقلبة ما بين غائمة جزئياً الى غالباً غائمة، وتهطل تدريجياً زخات من الأمطار بمشيئة الله في عدة مناطق، تترافق أحياناً بالرعد، الرياح غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.





في خليج العقبة:

الرياح شمالية، معتدلة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-20 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 23 درجة مئوية.





ليلاً:

تسود أجواء باردة في عموم المناطق، كما ويستمر تساقط زخات من الامطار على فترات في أجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة مع ساعات الليل الأولى، ويتوقع تشكل الضباب وحدوث تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية في أجزاء من البادية والسهول الشرقية مع ساعات الليل المتأخرة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.





الطقس فى فلسطين