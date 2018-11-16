إصابة شخص في حادث طعن بهولندا

وقالت الشرطة في بيان على تويتر، يوم الجمعة، "وقوع حادثة طعن في أوس بمقاطعة شمال برابانت الهولندية، لرجل يبلغ 27 عاما، تم نقله إلى المستشفى، والتحقيقات ما زالت مستمرة".

وقد أعلن المركز الوطني الهولندي لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب منذ قرابة الشهر، عن أن نسبة احتمال الهجوم الإرهابي في هولندا مازالت مرتفعة، حيث يبقى مستوى التهديد 4 من أصل 5.

ووفقا للمركز الوطني الهولندي، فالحركات الجهادية الدولية لها وجود في أمستردام، وهذه التجمعات تعتزم التخطيط لهجوم في مختلف دول أوروبا على الرغم إلى عدم وجود تهديد حقيقي بعد.