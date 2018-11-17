توفيق عكاشة: لولا قوة الشعب والجيش لكانت مصر قد دمرت

وأضاف: "الحمد لله أن مصر تمتلك جيش قوي"، لافتًا إلى أن الجيش المصري تحمل ومازال يتحمل العمل وسط دولة قد أصابت الشيخوخة مؤسساتها، مؤكدا أنه لولا صلابة الشعب والجيش كانت مصر ستصل إلى مصير العراق بل وأشد سوءا.



قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن حالة الفوضى التي حدثت عقب ثورة يناير أسفرت عن وجود تدمير اقتصادي لمصر.وأشار "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الجمعة، إلى أنه لولا تدخل القوات المسلحة ومن خلفها جهاز المخابرات العامة، لكانت مصر دمرت، مضيفًا: "وضعنا كان هيبقى أسوء من كده مليون مرة".