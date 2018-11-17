زي النهاردة بتاريخ 17-11-2018

حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 17-11-2018





أحداث





1292 - جون باليول يتولى العرش في اسكتلندا.





1511 - إسبانيا وإنجلترا يتحالفان ضد فرنسا.





1558 - الأميرة إليزابيث ابنة الملك هنري الثامن تتولى حكم إنجلترا خلفًا لأختها غير الشقيقة ماري الأولى وذلك تحت اسم إليزابيث الأولى.





1808 - القوات الإنكشارية العثمانية تثور ضد السلطان محمود الثاني بعد محاولته القضاء عليها.





1809 - البريطانيون يهجمون على معقل القواسم في رأس الخيمة، وبدء الحملة البريطانية الثانية.





1903 - حزب العمل الاشتراكي الديمقراطي الروسي ينقسم إلى مجموعتين البلاشفة والمناشفة.





1930 - مجلس العموم البريطاني يشهد نقاشًا حول فلسطين يتعلق بالطريقة التي تمارس فيها الحكومة انتدابها عليها.





1947 - العالمان الأمريكيان جون باردين ووالتر براتين يضعان المبادئ الأساسية الترانزستور، وهو عنصر أساسي في ثورة إلكترونيات القرن العشرين.





1958 - اندلاع ثورة الفريق إبراهيم عبود في السودان.





1969 - مفاوضون من الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة يجتمعون في هلسنكي في الجولة الأولى لبدء مفاوضات تهدف إلى الحد من عدد الأسلحة الإستراتيجية على كلا الجانبين وذلك أثناء الحرب الباردة.





1970 - ‹دوغلاس إنجلبرت› يحصل على براءة اختراع فأرة الكمبيوتر.





1975 - ملك المغرب الحسن الثاني يعلن عن عزمه تسيير مظاهرات شعبية إلى الصحراء الغربية لتحريرها بعد إعلان محكمة العدل الدولية إنها أرض مغربية.





1987 - السلطات الإسرائيلية تصدر قرارًا بإبعاد الداعية عبد العزيز عودة.





1989 - بدء الثورة المخملية في تشيكوسلوفاكيا أثناء الحرب الباردة، وكانت بدايتها بمظاهرات طلابية في براغ قمعتها شرطة مكافحة الشغب، وتطورت بعد ذلك لتتحول إلى انتفاضة هدفت إلى الإطاحة بالحكومة الشيوعية.





1997 - وقوع ما عرف باسم مذبحة الأقصر عندما هاجم ستة رجال متنكرين في زي رجال أمن مجموعة من السياح وهم مسلحين بأسلحة نارية وسكاكين وقتلوا 58 سائحًا، واستقال على إثر هذا الهجوم وزير الداخلية اللواء حسن الألفي.





1998 - إتمام اتفاقية واي ريفر والتي نصت على انسحاب إسرائيلي من بعض مناطق الضفة الغربية، وعلى مكافحة الإرهاب، وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.





2003 - انتخاب الممثل أرنولد شوارزنيجر حاكمًا لولاية كاليفورنيا.





2010 - ملك السعودية عبد الله بن عبد العزيز آل سعود يعين نجله الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وزير دولة وعضوًا في مجلس الوزراء ورئيسًا للحرس الوطني، ليخلفه بذلك على رئاسة الحرس الذي ظل يتولاه منذ عام 1963.





2012 - وفاة ما لا يقل عن 50 تلميذًا في حادث على سكة حديد قرب منفلوط في مصر.





2013 - مصرع 50 شخصًا في تحطم طائرة من طراز "بوينغ" أثناء هبوطها في مطار قازان بتتارستان.





مـــــــواليـــــــــــد





9 (عدد) - الإمبراطور فسبازيان، الإمبراطو ر الروماني التاسع.





1503 - برونزينو، رسام إيطالي.





1587 - فان دن فوندل، شاعر وكاتب مسرح هولندي.





1749 - نيكولاس أبيرت، طباخ فرنسي ومخترع التعليب.





1755 - لويس الثامن عشر، ملك فرنسا.





1854 - هبرت ليوتي، عسكري فرنسي.





1902 - يوجين ويغنر، عالم فيزياء هنغاري حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1963.





1905 - فردوس حسن، ممثلة مصرية.





1905 - الملكة أستريد، زوجة ليوبولد الثالث ملك بلجيكا.





1917 - الشيخ أحمد الشرباصي، عالم دين مصري.





1922 - ستانلي كوهين، عالم كيمياء حيوية أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1986.





1925 - نجوى سالم، ممثلة مصرية.





1933 - زغلول النجار، عالم جيولوجيا ومفكر ديني مصري.





1938 - الأميرة فريال، ابنة فاروق الأول ملك مصر.





1942 - مارتن سكورسيزي، مخرج أمريكي.





1944 - داني ديفيتو، ممثل أمريكي.





1948 - أحمد مساعد، ممثل كويتي.





1949 - نكوين تان دونك، رئيس وزراء فيتنام.





1949 - جون بينر، سياسي أمريكي.





1962 - استقلال أحمد، ممثلة بحرينية من أصل عراقي.





1964 - سوزان رايس، دبلوماسية أمريكية.





1965 - عبد المحسن النمر، ممثل سعودي.





1966 - صوفي مارسو، ممثلة فرنسية.





1969 - أحمد السقا، ممثل مصري.





1969 - ريوتارو أوكيايو، ممثل أداء صوتي ياباني.





1972 - ليونارد روبرتس، ممثل أمريكي.





1973 - بيرند شنايدر، لاعب كرة قدم ألماني.





1974 - ليزلي بيب، ممثلة أمريكية.





1978 - رايتشل مكأدامز، ممثلة كندية.





1981 - فاطمة الصفي، ممثلة كويتية.





1986 - ناني، لاعب كرة قدم برتغالي.





1990 - شانيكا نولز، ممثلة أمريكية.





1995 - إسراء الأصيل، مغنية عراقية.





وفيـــــــــــات





375 - فالنتينيان الأول، إمبراطور روماني.





474 - ليو الثاني، إمبراطور بيزنطي.





641 - الإمبراطور جوميه، إمبراطور اليابان الرابع والثلاثون.





1558 - الملكة ماري الأولى، ملكة إنجلترا.





1558 - ريجينالد بول، كاردينال إنجليزي كاثوليكي.





1632 - غوتفريد هاينريش، عسكري ألماني.





1768 - توماس بلهام هولز، رئيس وزراء المملكة المتحدة.





1917 - أوغوست رودان، نحات فرنسي.





1927 - السلطان يوسف بن الحسن، سلطان المغرب العشرون.





1929 - هيرمان هولليريث، إحصائي أمريكي.





1949 - علي محمود طه، شاعر مصري.





1967 - أمجد الزهاوي، عالم دين وفقيه وداعية عراقي.





1968 - إبراهيم بور داوود، حقوقي، مترجم، لغوي، أكاديمي وشاعر إيراني.





1987 - عبد المنعم إبراهيم، ممثل مصري.





1988 - طلعت يعقوب، أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية.





1990 - روبرت هوفستاتر، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1961.





2000 - لوي نيل، عالم فيزياء فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1970.





2002 - أبا إيبان، سياسي إسرائيلي.





2006 - فيرينك بوشكاش، لاعب ومدرب كرة قدم هنغاري.





2008 - هاجر حمدي، ممثلة مصرية.





2013 - دوريس ليسينغ، مؤلفة بريطانيَّة حائزة على جائزة نوبل في الأدب سنة 2007.





2013 - سيد فيلد، كاتب وأستاذ كتابة سيناريو أمريكي.





2013 - دوريس ليسينغ، كاتبة وروائية بريطانية.





أعيــــــاد ومنــــــــاسبــــــــــات





اليوم العالمي للطلاب.





يوم الحرية في سلوفاكيا.





عيد الشوغي في اليابان.



