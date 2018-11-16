تامر حسني يتألق بحفل عالمي احتفالا بنجاح "عيش بشوقك" في "كايرو فيستيفال" (صور)

أحيا الميجا ستار تامر حسني واحدة من سهرات القاهرة الجديدة التي تميزت بأجواء العالمية احتفالا بنجاح ألبومه الأخير "عيش بشوقك وذلك داخل ساحة مول كايرو فيستيفال سيتي وبحضور الألاف من محبيه ممن امتلاءت بهم أرض المكان كاملة.





قام بتقديم الحفل الفنان أحمد زاهر الذي أشار إلي ان تامر مهما تمت محاربته فإنه دائما ناجح بجمهوره حيث حقق اعلي إيرادات بفيلم البدلة في تاريخ السينما بالأضافة إلى نجاح البوم "عيش بشوقك" .





حضر تامر بصحبة مدير أعماله شقيقه حسام حسني وصعد علي خشبة المسرح مرددا غنية "عيش بشوقك" وسط هتافات وصيحات الألاف من محبيه ممن وجهوا فلاشات موبيلاتهم تجه للاحتفاء باستقباله.





حرص تامر علي تحية الجمهور والقائمين علي الحفل لاتاحته فرصة احتفاله معهم بنجاح "عيش بشوقك" الذي يرجع الفضل لهم في نجاحه ثم وجه الشكر لصديقه الفنان أحمد زاهر و استكمل الحفل بعدد كبير من اغاني الألبوم أغانيه التي تألق بها طوال مشواره الفني منها " كل مرة" ، " يا انا يا مفيش" ، "تليفوني رن" ،"كفاياك أعذار"، "كل حاجه بينا"، "100 وش".. وغيرها ممن تخللها العديد من الاستعراضات بمصاحبة عدد من ال dancers من إخراج مايسة نصر.





الحفل من تنظيم الثلاثي اسلام عرفه ومحي الأشموني وعمر الأشموني "x-creavation " واشراف التجهيزات الفنية وائل المصري و شهد الحفل أضخم مسرح تم انشائه بالمكان من تصميم تامر فوزي ومزود بالعديد بوابات الدخول والخروج لتامر حسني وضيوف الحفل بطريقة أضفت المزيد من آجواء التشويق والاثارة للجمهور بالاضافة الى وضع تراسات اضاءة وليزر على غرار سهرات اللايف العالمية لوليد الحريري.