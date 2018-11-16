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مريم حسين بـ"روب الاستحمام" في عيادة التجميل

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 11:04 م
مريم حسين بـروب الاستحمام في عيادة التجميل
مريم حسين
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الفجر الفنى
 
رغم غيابها عن الساحة الفنية بسبب تركيزها على الاهتمام بطفلتها، أثارت الفنانة المغربية مريم حسين ضجة كبيرة على "السوشيال ميديا" بسبب مقطع فيديو انتشر لها من داخل احدى العيادات الطبية.


وتظهر الفنانة المثيرة للجدل وهي ترقص وتقفز بطريقة هستيرية داخل عيادة طبيبة أو مركز تجميل، وكشفت أنها تقوم بفيشل، وكتبت على المقطع "أطول فيشل سويته في حياتي دخلت موسوعة غينيس"، وفق مجلة "نورت". 

ورقصت حسين بروب الاستحمام وكانت تقفز وتتحرك كالاطفال، وأظهرت جسمها الممشوق بعدما نجحت في خسارة الوزن الذي اكتسبته بعد انجابها لطفلتها الوحيدة، وأثار رقصها وجنونها ضجة كبيرة بين متابعيها وانهالت عليها التعليقات التي انقسمت بين من انتقد تصرفاتها، معتبرين انها لا تليق بممثلة ومن رأى أنها تضج بالحياة والعفوية.

يذكر أن الفيشل هو تقنية فعالية لتنظيف البشرة وترتكز على مراحل عدة تبدأ بتنظيف البشرة من الشوائب بواسطة الغسول والمقشر ومن بعدها تحضيره لتنظيفه بواسطة البخار لمدة تصل الى 15 دقيقة، والخطوة التالية تتمثل بوضع قناع على كامل الوجه غالباً ما يكون من العسل والورود ومن بعدها يغسل الوجه بشكل صحيح ويتم تدليكه بمكعبات الثلج.
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