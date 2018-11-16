مريم حسين بـ"روب الاستحمام" في عيادة التجميل

رغم غيابها عن الساحة الفنية بسبب تركيزها على الاهتمام بطفلتها، أثارت الفنانة المغربية مريم حسين ضجة كبيرة على "السوشيال ميديا" بسبب مقطع فيديو انتشر لها من داخل احدى العيادات الطبية.









وتظهر الفنانة المثيرة للجدل وهي ترقص وتقفز بطريقة هستيرية داخل عيادة طبيبة أو مركز تجميل، وكشفت أنها تقوم بفيشل، وكتبت على المقطع "أطول فيشل سويته في حياتي دخلت موسوعة غينيس"، وفق مجلة "نورت".



