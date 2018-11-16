"سلامة" يشهد حفل تكريم من بلغوا سن المعاش بـ"الأهرام" (صور)

شهد الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام ونقيب الصحفيين، حفل تكريم عبدالصبور جمعة وعبدالرحمن حسن عبد الله بإدار النقل، ومحمود منسي بإدارة الخدمات، والذين بلغوا سن المعاش، بحضور عمر سامي مدير عام المؤسسة.





وقام "سلامة" بتوجيه الشكر للزملاء، مُعربًا عن تقديره لدورهم، وما قدموه من عطاء للمؤسسة.



