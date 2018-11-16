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"سلامة" يشهد حفل تكريم من بلغوا سن المعاش بـ"الأهرام" (صور)

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 11:21 م
سلامة يشهد حفل تكريم من بلغوا سن المعاش بـالأهرام (صور)
عبدالمحسن سلامة - نقيب الصحفيين
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ميسون أبو الحسن
 
شهد الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام ونقيب الصحفيين، حفل تكريم عبدالصبور جمعة وعبدالرحمن حسن عبد الله بإدار النقل، ومحمود منسي بإدارة الخدمات، والذين بلغوا سن المعاش، بحضور عمر سامي مدير عام المؤسسة.

وقام "سلامة" بتوجيه الشكر للزملاء، مُعربًا عن تقديره لدورهم، وما قدموه من عطاء للمؤسسة.

واستمع "سلامة" للحضور من الزملاء، ولجميع الأفكار الجديدة التي من شأنها التطوير، مع مناقشه أهم الآراء والمشاكل وطرق حلها.
"سلامة" يشهد حفل تكريم من بلغوا سن المعاش بـ"الأهرام" (صور)
"سلامة" يشهد حفل تكريم من بلغوا سن المعاش بـ"الأهرام" (صور)
"سلامة" يشهد حفل تكريم من بلغوا سن المعاش بـ"الأهرام" (صور)
"سلامة" يشهد حفل تكريم من بلغوا سن المعاش بـ"الأهرام" (صور)
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