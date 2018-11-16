"سلامة" يشهد حفل تكريم من بلغوا سن المعاش بـ"الأهرام" (صور)
الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 11:21 مميسون أبو الحسن
شهد الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام ونقيب الصحفيين، حفل تكريم عبدالصبور جمعة وعبدالرحمن حسن عبد الله بإدار النقل، ومحمود منسي بإدارة الخدمات، والذين بلغوا سن المعاش، بحضور عمر سامي مدير عام المؤسسة.
وقام "سلامة" بتوجيه الشكر للزملاء، مُعربًا عن تقديره لدورهم، وما قدموه من عطاء للمؤسسة.
واستمع "سلامة" للحضور من الزملاء، ولجميع الأفكار الجديدة التي من شأنها التطوير، مع مناقشه أهم الآراء والمشاكل وطرق حلها.
المزيد عن: معاش عبدالمحسن سلامة الأهرام