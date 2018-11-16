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مشادة حادة على الهواء بين برلماني وداعية سلفي بسبب الاحتفال بالمولد النبوي

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 11:17 م
مشادة حادة على الهواء بين برلماني وداعية سلفي بسبب الاحتفال بالمولد النبوي
سامح عبدالحميد
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أمنية فوزي
 
نشبت مشادة على الهواء، بين النائب سامي رمضان، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، والشيخ سامح عبدالحميد، الداعية السلفي؛ بسبب تحريم السلفيين الاحتفال بالمولد النبوي.

وقال "النائب"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد"، مع سعيد حساسين، المذاع على فضائية "الرافدين+" مساء الجمعة: "نسعد بشيء طيب ولا نتبع شيئًا، ليه عايز تخليه بدعة، وأنا أعلم إسلامي وعقيدي وديني جيدًا"، مستنكرًا: "هل نحرم الناس من فرحتهم، والقرآن لم يحرم الاحتفال به".

في حين رد "الداعية السلفي"، قائلًا: "نتبع الشريعة الإسلامية، ولم يحتفل أحدًا بمولد النبي، صلى الله عليه وسلم"، متابعًا: "الاحتفالات تترك للمسيحيين وليست للمسلمين"، مؤكدًا أن النائب لم يدرس العلوم الشرعية.

وأضاف "رمضان" أنهم يبتكرون إبداعًا جديدًا وفكرًا جديدًا في كل يوم، ويجب ألا تعرض هذه الأفكار للمواطنين، ورد "الأخير": "إنت مش عارف تتكلم أصلًا، ولا يجب تخصيص حلاوة الموسم في هذه المناسبة بعينها".
المزيد عن: مشادة سامح عبدالحميد توك شو برلماني اخبار مصر
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